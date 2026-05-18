OFFICIAL RESULTS OF THE 2026 MAY 12th GENERAL ELECTIONS BY CONSTITUENCY

0
6

BAINS AND GRANTS TOWN

WAYDE WATSON PLP       1,377

JAY PHILIPPE                             739

ANTONIO BAIN                        358

BRENDA HARRIS-PINDER                       13

BAMBOO TOWN

PATRICIA DEVEAUX            1,706

DUANE SANDS                      1,357

MARIA DAXON                        676

BIMINI AND BERRY IS

RANDY ROLLE                           946

CALTON BOWLEG                  736

HYRAM ROLLE                         134

PAUL ROLLE                                  5

CAT IS, RUM CAY AND SAN SAL

PHILIP DAVIS                         1,014

MIKE HOLMS                           217

DONNA MCKAY                         23

CARMICHAEL

KEITH BELL                              2,057
ARENTHIA KOMOLAFE     1,470

CHARLETTE GREENE               732

SIMEON MACKEY                      20

O’BRIEN KNOWLES                   12

CENT & SOUTH ABACO

BRADLEY FOX                        1,338

JEREMY SWEETING             1.325

CRYSTAL WILLIAMS              353

CENT & SOUTH ELEUTHERA

CLAY SWEETING                   1,968

PHILIPPA KELLY                   1,343

BEKERA GRANT-TAYLOR      161

CENT & SOUTH ANDROS

LEON LUNDY                          1,024

JULIAN GIBSON                       693

CALTON CLEARE       98

CENTRAL GRAND BAHAMA

FRAZETTE GIBSON               1,861

PARKCO DEAL                       1,791

IRAM LEWIS                               530

CENTREVILLE

JOMO CAMPBELL               2,093

DARVIN RUSSELL                      374

JAMAL WOODSIDE                  352

EAST GRAND BAHAMA

KWASI THOMPSON           2,338

MONIQUE PRATT                1,811

DEXTER EDWARDS                497

ENGLERSTON

GLENYS MARTIN                  1,908

HEATHER MCDONALD         349

FAITH PERCENTIE                    383

ELIZABETH

JOBETH DAVIS                       2,258

HEATHER HUNT                    1,291

DONNA MAJOR                       544

EXUMA & RAGGED IS

CHESTER COOPER               1,852

DEBRA ROLLE                           827

BYRON SMITH                          221

DEIDRE TAYLOR                           9

FORT CHARLOTTE

SEBASTIAN BASTIAN          3,386

TRAVIS ROBINSON              1,082

DAPHNEY JOHNSON             373

FREETOWN

LINCOLN DEAL                      1,225

WAYNE MUNROE                1,135

ANDREW JOHNSON              306

OLIVIA GRIFFIN                       237

PATRICE CAREY                         51

FOX HILL

FREDRICK MITCHELL        2,549

NICHOLAS FOX                     1,442

ROBERT BROWN                     526

GARDEN HILLS

MARIO BOWLEG                 2,022

ULRICH FOX                           1,346

AYESHA CLEARE                       491

GOLDEN GATES                  

PIA ROLLE                                2,281

MICHAEL FOULKES               984

SHARMAINE ADDERLEY      565

ANTHONY RAHMING              15

KILLARNEY

MICHELA ELLIS                     1,995

ROBYN LYNES                        1,963

HUBERT MINNIS                                       562

VERONICA MCIVER               546

GOLDEN ISLES

DARRON PICKSTOCK         2,101

BRIAN BROWN                     1,789

BRIAN ROLLE                             534

KAREN BUTLER                            23

LONG ISLAND

ANDRE ROLLINS                      725

RENIEKA KNOWLES               592

SHANIQUE PRATT                   70

NATASHA TURNQUEST           8

MARATHON

LISA RAHMING                     1,661

JACUELINE KNOWLES       1,230

TYRONE GREENE                     488

MICAL

JAMES FERGUSON                 537

RONNELL ARMBRISTER      511

KATE WILLIAMSON                 36

MARCO CITY

MICHJAEL PINTARD           2,537

EDWARD WHANN              1,428

JULIAN BARTLETT                   365

MOUNT MORIAH

MCKELL BONABY                2,253

MARVIN DAMES                                    1,135

LINDA STUBBS                         531

NASSAU VILLAGE

JAMAHL STRACHAN           2,120

GLADVILLE MCDONALD     851

STEPHEN MCQUEEN             698

NORTH ANDROS

LEO LIGHTBOURNE            1,065

JANICE OLIVER                          751

INDERA LAING                            54

NORTH ABACO

KIRK CONISH                         1,163

TERRECE BOOTLE                 1,104

RYAN FORBES                            271

CAY MILLS                                   617

NORTH ELEUTHERA

SYVANUS PETTY                    1,359

HOWARD MACKEY             1,261

NATASHA MITCHELL            166

PINERIDGE

GINGER MOXEY                   1,928

CHARLENE REID                   1,026

DANIEL MITCHELL                 342

FREDRICK MCALPINE          309

ST, ANNE’S

ADRIAN WHITE                     2,348

KENO WONG                         1,399

GRAHAM WEATHERFORD  329

OTIS FORBES                                 16

PINEWOOD

MYLES LARODA                    1,497

LINCOLN BAIN                      1,137

DENARII ROLLE                        986

SEABREEZE

LESLIA BRICE                          2,911

TREVANIA HALL                       930

WILLIAM HALL                        565

South Beach

BACCHUS ROLLE                  1,971

DARREN HENFIELD             1,332

KARON FARRINGTON           639

Saint Barnabas

MICHAEL HALKITIS            1,889

JAMAL MOSS                            436

KAREN BUTLER                        354

Southern Shores

OBIE ROBERTS                       1,586

DENALEE MACKEY              1,379

KIRK FARRINGTON                560

LEROY MAJOR                          157

SAINT JAMES

OWEN WELLS                        1,620

SHAN CARTWRIGHT          1,477

LATOYA BAIN                            377

CRAIG POWELL                           7

ELKIN SUTHERLAND                 3

WEST GRAND BAHAMA

KINGSLEY SMITH                 1,997

OMAR ISAACS                       1,207

TONI ALBURY                            368

TALL PINES

MICHAEL DARVILLE           1,837

SERFENT ROLLE                    1,310

TREVOR GREENE                     688

YAMACRAW

ZANE LIGHTBOURNE         1,878

ELSWORTH JOHNSON       1,518

YEVETTE PRINCE    413

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR