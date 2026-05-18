OFFICIAL RESULTS OF THE 2026 MAY 12th GENERAL ELECTIONS BY CONSTITUENCY

BAINS AND GRANTS TOWN
WAYDE WATSON PLP 1,377
JAY PHILIPPE 739
ANTONIO BAIN 358
BRENDA HARRIS-PINDER 13
BAMBOO TOWN
PATRICIA DEVEAUX 1,706
DUANE SANDS 1,357
MARIA DAXON 676
BIMINI AND BERRY IS
RANDY ROLLE 946
CALTON BOWLEG 736
HYRAM ROLLE 134
PAUL ROLLE 5
CAT IS, RUM CAY AND SAN SAL
PHILIP DAVIS 1,014
MIKE HOLMS 217
DONNA MCKAY 23
CARMICHAEL
KEITH BELL 2,057
ARENTHIA KOMOLAFE 1,470
CHARLETTE GREENE 732
SIMEON MACKEY 20
O’BRIEN KNOWLES 12
CENT & SOUTH ABACO
BRADLEY FOX 1,338
JEREMY SWEETING 1.325
CRYSTAL WILLIAMS 353
CENT & SOUTH ELEUTHERA
CLAY SWEETING 1,968
PHILIPPA KELLY 1,343
BEKERA GRANT-TAYLOR 161
CENT & SOUTH ANDROS
LEON LUNDY 1,024
JULIAN GIBSON 693
CALTON CLEARE 98
CENTRAL GRAND BAHAMA
FRAZETTE GIBSON 1,861
PARKCO DEAL 1,791
IRAM LEWIS 530
CENTREVILLE
JOMO CAMPBELL 2,093
DARVIN RUSSELL 374
JAMAL WOODSIDE 352
EAST GRAND BAHAMA
KWASI THOMPSON 2,338
MONIQUE PRATT 1,811
DEXTER EDWARDS 497
ENGLERSTON
GLENYS MARTIN 1,908
HEATHER MCDONALD 349
FAITH PERCENTIE 383
ELIZABETH
JOBETH DAVIS 2,258
HEATHER HUNT 1,291
DONNA MAJOR 544
EXUMA & RAGGED IS
CHESTER COOPER 1,852
DEBRA ROLLE 827
BYRON SMITH 221
DEIDRE TAYLOR 9
FORT CHARLOTTE
SEBASTIAN BASTIAN 3,386
TRAVIS ROBINSON 1,082
DAPHNEY JOHNSON 373
FREETOWN
LINCOLN DEAL 1,225
WAYNE MUNROE 1,135
ANDREW JOHNSON 306
OLIVIA GRIFFIN 237
PATRICE CAREY 51
FOX HILL
FREDRICK MITCHELL 2,549
NICHOLAS FOX 1,442
ROBERT BROWN 526
GARDEN HILLS
MARIO BOWLEG 2,022
ULRICH FOX 1,346
AYESHA CLEARE 491
GOLDEN GATES
PIA ROLLE 2,281
MICHAEL FOULKES 984
SHARMAINE ADDERLEY 565
ANTHONY RAHMING 15
KILLARNEY
MICHELA ELLIS 1,995
ROBYN LYNES 1,963
HUBERT MINNIS 562
VERONICA MCIVER 546
GOLDEN ISLES
DARRON PICKSTOCK 2,101
BRIAN BROWN 1,789
BRIAN ROLLE 534
KAREN BUTLER 23
LONG ISLAND
ANDRE ROLLINS 725
RENIEKA KNOWLES 592
SHANIQUE PRATT 70
NATASHA TURNQUEST 8
MARATHON
LISA RAHMING 1,661
JACUELINE KNOWLES 1,230
TYRONE GREENE 488
MICAL
JAMES FERGUSON 537
RONNELL ARMBRISTER 511
KATE WILLIAMSON 36
MARCO CITY
MICHJAEL PINTARD 2,537
EDWARD WHANN 1,428
JULIAN BARTLETT 365
MOUNT MORIAH
MCKELL BONABY 2,253
MARVIN DAMES 1,135
LINDA STUBBS 531
NASSAU VILLAGE
JAMAHL STRACHAN 2,120
GLADVILLE MCDONALD 851
STEPHEN MCQUEEN 698
NORTH ANDROS
LEO LIGHTBOURNE 1,065
JANICE OLIVER 751
INDERA LAING 54
NORTH ABACO
KIRK CONISH 1,163
TERRECE BOOTLE 1,104
RYAN FORBES 271
CAY MILLS 617
NORTH ELEUTHERA
SYVANUS PETTY 1,359
HOWARD MACKEY 1,261
NATASHA MITCHELL 166
PINERIDGE
GINGER MOXEY 1,928
CHARLENE REID 1,026
DANIEL MITCHELL 342
FREDRICK MCALPINE 309
ST, ANNE’S
ADRIAN WHITE 2,348
KENO WONG 1,399
GRAHAM WEATHERFORD 329
OTIS FORBES 16
PINEWOOD
MYLES LARODA 1,497
LINCOLN BAIN 1,137
DENARII ROLLE 986
SEABREEZE
LESLIA BRICE 2,911
TREVANIA HALL 930
WILLIAM HALL 565
South Beach
BACCHUS ROLLE 1,971
DARREN HENFIELD 1,332
KARON FARRINGTON 639
Saint Barnabas
MICHAEL HALKITIS 1,889
JAMAL MOSS 436
KAREN BUTLER 354
Southern Shores
OBIE ROBERTS 1,586
DENALEE MACKEY 1,379
KIRK FARRINGTON 560
LEROY MAJOR 157
SAINT JAMES
OWEN WELLS 1,620
SHAN CARTWRIGHT 1,477
LATOYA BAIN 377
CRAIG POWELL 7
ELKIN SUTHERLAND 3
WEST GRAND BAHAMA
KINGSLEY SMITH 1,997
OMAR ISAACS 1,207
TONI ALBURY 368
TALL PINES
MICHAEL DARVILLE 1,837
SERFENT ROLLE 1,310
TREVOR GREENE 688
YAMACRAW
ZANE LIGHTBOURNE 1,878
ELSWORTH JOHNSON 1,518
YEVETTE PRINCE 413